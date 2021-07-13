شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 13-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 10776 نقطة، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 10650 نقطة كمستوى اول ثم 10500 نقطة كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 10900 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,757 بينما مستوى المقاومة هو 10,815 نقطة