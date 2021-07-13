شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لسهم "جونسون أند جونسون" بعد مراجعة جديدة للقاح كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "جونسون أند جونسون" خلال تداولات يوم الإثنين في أعقاب الإعلان عن مراجعة وتقييم سلبي جديد للقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير رسمي بأن وكالة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بصدد إصدار تحذير جديد يتعلق بلقاح "جونسون أند جونسون" المضاد للفيروس التاجي.



وأضافت الصحيفة أن الوكالة الحكومية ترى مخاطر جديدة في استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" حيث تقول إنها لاحظت وجود اضطرابات نادرة في المناعة الذاتية لدى مستخدمي اللقاح.



واكتشفت الوكالة نحو 100 حالة مبدئية عانت من هذه الاعراض الخطيرة بعد تلقي لقاح الشركة الأمريكية، وأغلب الحالات كانت رجال وجاء بعدوى فيروسية أو بكتيرية.



وتجدر الإشارة إلى أن هذا ثاني تحذير تطلقه الوكالة ضد لقاح جونسون أند جونسون حيث سبق وحذرت من أن اللقاح ارتبط في بعض الحالات بالإصابة بجلطات دموية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "جونسون أند جونسون" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 169.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 171.1 دولار وأقل سعر عند 168.5 دولار.