شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تستحوذ على شركة عاملة في مجال الأمن السيبراني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "مايكروسوفت" الأمريكية خلال تداولات يوم الإثنين عقب الإعلان عن صفقة استحواذ جديدة في القطاع التكنولوجي.



وكشفت شركة البرمجيات "مايكروسوفت" عن أنها أتمت بالفعل صفقة الاستحواذ على "ريسك إي كيو" الناشئة التي تعمل في مجال الأمن السيبراني.



وأضافت "مايكروسوفت" أن شركة "ريسك إي كيو" تمتلك تقنيات من بيها برنامج يسمى "إلومينات" لمواجهة أي هجمات سيبرانية أو اختراق إلكتروني من قراصنة.



ويعمل البرنامج بناء على تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث يقوم بجمع كافة التهديدات والفيروسات ويخزنها في قاعدة للبيانات للتعرف عليها في اي وقت ومواجهتها.



ولم يتم الإعلان عن قيمة شراء "مايكروسوفت" لشركة "ريسك إي كيو"، لكن مصادر أكدت لوكالة "بلومبرج" على أن القيمة ربما تتجاوز 500 مليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 0.2% وأغلق جلسة الإثنين عند 277.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 279.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 276.5 دولار.