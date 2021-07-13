شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيدس – بنز تختار صورة شاب سعودي في كتابها «مليار إعجاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمت قائمة كتاب مرسيدس – بنز (مليار إعجاب) صورة للشاب السعودي أيمن عطاس، أحد منسوبي شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، والتي التقطها لسيارة الفئة (SLS) وحظيت على نسبة عالية من الإعجاب وتفاعل المتابعين على صفحته الشخصية في منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام (@attasss)، بعد أن استطاع بعدسته إظهار جمال السيارة والخلفية المحيطة به بشكل لافت للأنظار.

وعن قصته مع التصوير وهذه الصورة تحديدًا تحدث عطاس قائلاً: «أولاً أود أعرف بنفسي، أنا أيمن عطاس مشرف قسم التخطيط البيعي والمنتج بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، ووجودي كأحد منسوبي الشركة منحني مساحة كبيرة لممارسة هوايتي في التصوير مع سيارات مرسيدس – بنز التي هي أمامي طوال الوقت، ومما زاد من شغفي بتصوير السيارات هو التفاعل الإيجابي من حسابات مرسيدس – بنز مع البوستات التي كنت أقوم بنشرها، الأمر الذي كان يحفزني على التقاط المزيد من الصور والعمل بشكل أكبر على تطوير قدراتي بما ينعكس على جمالية الصورة، مع الحرص على إظهار أن الصورة التُقطت في المملكة، وفيما يخص الصورة التي تم اختيارها تحديدًا فقد التقطتها خلال معرض للسيارات الفارهة في مدينة الرياض أقيم عام 2013، وقبل ثلاثة أيام من انطلاق المعرض أعلنت مرسيدس – بنز عن حملة اسمها (#MBFANPHOTO) طلبوا خلالها من كل عشاق سيارات مرسيدس بنز في العالم أن يستخدموا هذا الهاشتاق لنشر صورهم في حال رغبتهم في أن يتم نشرها في الحساب الدولي لمرسيدس – بنز، وبتوفيق من الله -عز وجل- تم اختيار صورتي كأول صورة تم نشرها في هذا الهاشتاق».

وأكد عطاس أن التصوير سوف يستمر بالنسبة له كهواية يمارسها دون انقطاع باستخدام هاتفه الذكي، ولن يتجه لاحترافها.