شكرا لقرائتكم خبر عن مرسيدس – بنز تختار صورة شاب سعودي في كتابها «مليار إعجاب» والان نبدء بالتفاصيل
وعن قصته مع التصوير وهذه الصورة تحديدًا تحدث عطاس قائلاً: «أولاً أود أعرف بنفسي، أنا أيمن عطاس مشرف قسم التخطيط البيعي والمنتج بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، ووجودي كأحد منسوبي الشركة منحني مساحة كبيرة لممارسة هوايتي في التصوير مع سيارات مرسيدس – بنز التي هي أمامي طوال الوقت، ومما زاد من شغفي بتصوير السيارات هو التفاعل الإيجابي من حسابات مرسيدس – بنز مع البوستات التي كنت أقوم بنشرها، الأمر الذي كان يحفزني على التقاط المزيد من الصور والعمل بشكل أكبر على تطوير قدراتي بما ينعكس على جمالية الصورة، مع الحرص على إظهار أن الصورة التُقطت في المملكة، وفيما يخص الصورة التي تم اختيارها تحديدًا فقد التقطتها خلال معرض للسيارات الفارهة في مدينة الرياض أقيم عام 2013، وقبل ثلاثة أيام من انطلاق المعرض أعلنت مرسيدس – بنز عن حملة اسمها (#MBFANPHOTO) طلبوا خلالها من كل عشاق سيارات مرسيدس بنز في العالم أن يستخدموا هذا الهاشتاق لنشر صورهم في حال رغبتهم في أن يتم نشرها في الحساب الدولي لمرسيدس – بنز، وبتوفيق من الله -عز وجل- تم اختيار صورتي كأول صورة تم نشرها في هذا الهاشتاق».
وأكد عطاس أن التصوير سوف يستمر بالنسبة له كهواية يمارسها دون انقطاع باستخدام هاتفه الذكي، ولن يتجه لاحترافها.