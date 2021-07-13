شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة وأهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية عقدا مع بيت الخبرة الإيطالي العالمي الذي أعد الاستراتيجية الوطنية للسياحة السابقة ليبدأ بيت الخبرة، بناء على هذا الاتفاق، في تحديث وتطوير الاستراتيجية السابقة بناء علي المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وأيضا تطورات السياحة العالمية.

وتتواكب الاستراتيجية مع الخطة الوطنية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السياحة بشكل موسع وتعد عنصر دعم قوي لجهود الدولة في تطوير السياحة وتسويقها وترويجها، وستساهم في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراث الإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر، ووضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وصولا في النهاية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الاقتصاد القومي المصري.

وتم وضع أهداف الدراسة لتشمل المساهمة في عملية التعافي ما بعد جائحة كورونا وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في مصر من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وخطة لتطوير المنتج وتوجيهات التسويق؛ كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأولويات للمناطق السياحية بهدف التطوير والشروع في إنشاء مشاريع قابلة للتنفيذ و محفزة للطلب الاستثماري، وتعزيز المنتجات السياحية الفعلية التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير محفظة للفرص الاستثمارية السياحية في إطار الأولويات المحددة وبما يتناسب مع متطلبات السائحين والمسافرين الجدد والناشئين.