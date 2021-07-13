شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بأكثر من 2% رغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والتوقعات بتحسن أحوال الطقس في الولايات المتحدة.



وكشفت وكالات الأرصاد الجوية عن توقعاتها ببرود الطقس وتساقط أمطار غزيرة لا سيما على ولايات الغرب والوسط التي تشهد مساحات شاسعة مزروعة بالحبوب.



يأتي ذلك في ظل استمرار الجهود حول العالم من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا ومكافحة السلالات المتحورة التي ظهرت في الفترة الماضية والتي من أبرزها سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 21َ:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.08 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول عند التسوية بنسبة 2.7% وأغلقت عند 5.45 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 5.46 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 5.26 دولار.