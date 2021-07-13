شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة رغم صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ومع ترقب بيانات التضخم.



وسوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2021، وتليها شركات التكنولوجيا والسيارات وغيرها.



كما يُنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا الذي يعد أحد مقاييس التضخم.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الارتفاع في معدل التضخم مؤخراً كان بسبب عوامل مؤقتة، كما توقع رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.08 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 26.335 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 26.375 دولار وأقل سعر عند 25.930 دولار.