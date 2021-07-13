شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الين الياباني رغم صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط صعود العملة الأمريكية ورغم صدور بيانات اقتصادية قوية.



وكشفت بيانات حكومية يابانية صادرة اليوم عن أن مؤشر أسعار المنتجين قفز بنسبة 5% خلال يونيو/حزيران الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 4.8%.



وارتفع مؤشر طلبيات الآلات بقيمتها الأساسية بنسبة 7.8% في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 2.5%، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 96.6% بعد صعود قوي بنسبة 141.9% في مايو/أيار.



وسوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2021، وتليها شركات التكنولوجيا والسيارات وغيرها.



كما يُنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا الذي يعد أحد مقاييس التضخم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:57 بتوقي جرينتش بنسبة 0.2% إلى 110.3، وسجل أعلى سعر عند 110.4 في حين سجل أقل سعر عند 109.9.