شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 12-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 12-7-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.



إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الأهلي للتنمية والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شركة النصر للأعمال المدنية. إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الأهلي للتنمية والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه. البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.31%، والعرب على 8.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 58.4 مليون جنيه، 72.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 85.7 مليون جنيه، 513.7 ألف جنيه، 34.8 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12609 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 17.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.71%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 35.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.40%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 32.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 3.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.60%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 5.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.17%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 12.960 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 31.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 40.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.