الاقتصاد

41.8 مستخدم للانترنت عـن طريق الهاتف المحمول فى يونيو 2020

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية لعام 2019/2020، والتي ضمت مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بخدمات الانترنت والهاتف المحمول، وفقا لما يلي:

 

 - بلغ عدد مشتركي الانترنت عن طريق  ،ADSL 8مليون مشترك في يونيو 2020 مقابل 6.9 مليون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16.1٪.

 

- بلغ عدد مستخدمي الانترنت عـن طريق الهاتف المحمول 41,8 مليون مستخدم في يونيو 2020 مقابل 36,5 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 14,5٪.

 

 - بلغ عـدد مستخدمي الانترنـت عن طريق USB Modem 2,2 مليون مستخدم في يونيو 2020، مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22,5٪.

 

- بلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.8٪.

 

 - بلغ عدد السنترلات 1553 سنترال عام 2019/ 2020 مقابل 1550 سنترال عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2٪.

 

 - بلغت حمولة السنترالات 22,8 مليون خط عام 2019/ 2020 مقابل 21,6 مليون خط عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,8٪.

 

 - بلغ عدد الخطوط الشغالة 11,0 مليون خط عام 2019/ 2020 مقابل 9,7 مليون خط عام 2018/ 2019 بنسبة زيادة قدرها 14,4٪.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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