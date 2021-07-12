الحبوب تستورد 505 آلاف طن من القمح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام (2021) بكمية 505 آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام - بمشيئة الله - خلال أكتوبر2021 بواقع باخرتين لميناء جدة الإسلامي بكمية 125 ألف طن، و4 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 250 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 130 ألف طن.

وأفاد بأنه تمت دعوة 22 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة الرابعة لهذا العام، تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 1.7 مليون طن قمح، فيما تواصل المؤسسة ومن خلال 8 فروع لها تسلم كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، وقد بلغ إجمالي ما تم تسلمه من القمح المحلي حتى الآن 378 ألف طن وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح.

الدفعة الرابعة من القمح المستورد لعام 2021







الكمية 505 آلاف طن



المناشئ: الاتحاد الأوروبي، البحر الأسود، أستراليا، أمريكا الجنوبية والشمالية



الوصول أكتوبر 2021



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