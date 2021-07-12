تعاون بين بنك المنشآت الصغيرة وبنك الاستثمارات الفرنسي

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وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي، أن توقيع المذكرة يتواكب مع أهداف البنك، التي تتضمن زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز إسهامات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة وممكنا لتحقيق رؤية المملكة 2030.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك «bpifrance» نيكولا دوفورك، «يسرنا إطلاق هذا التعاون مع شريكنا الجديد بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، لتبادل خبراتنا في التمويل والاستثمار والابتكار ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أجل تأثير حقيقي على الاقتصاد».
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قراره بالموافقة على إنشاء بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 4 / 7 / 1442، ويرتبط البنك تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، ويسهم في تحقيق أحد الأهداف الرئيسية في رؤية المملكة 2030، والمتمثل برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول 2030، ورفع نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي حجم التمويل التجاري.
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