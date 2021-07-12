شكرا لقرائتكم خبر مجلس الأعمال السعودي البريطاني يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المجلس في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار عمل المائدة المستديرة للاستثمار المستدام، التي انطلقت في أكتوبر 2020، وفي أعقاب إطلاق مبادرة «السعودية الخضراء» التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة الإقليمي والدولي في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأفاد وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جيرمستوت، بحسب ما أورده بيان المجلس، بأن المملكة المتحدة أطلقت خطة العشر نقاط للثورة الصناعية الخضراء، بالأضافة إلى إطلاق المملكة العربية السعودية لمبادرة «السعودية الخضراء»، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيلقي الضوء على فرص استثمار مهمة لكلا البلدين.
من جانبه أكد الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك الدكتور عماد الذكير، أن المجلس يدعم التعاون السعودي البريطاني المشترك في قطاعات رئيسة ضمن برنامج رؤية 2030، بما فيها مجالات المدن الذكية والطاقة المتجددة والاستثمار الأخضر، معربا عن تطلعه لتحقيق نتائج ملموسة من خلال المحادثات في مجالات التقنيات النظيفة والبنية التحتية المستدامة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الأعمال السعودي البريطاني يناقش دور القطاع الخاص في دعم الإصلاح الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.