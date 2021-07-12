شكرا لقرائتكم خبر هيئة المنافسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة المنافسة نشرت دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ، الذي يحتوي على جملة من الإيضاحات بغرض المساعدة على تقديم تصور معايير الإبلاغ عن التركزات الاقتصادي، ورفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من اتباع الطرق المثلى في فهم وتطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة. وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن دليل فحص عمليات الاندماج والاستحواذ يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات؛ للإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار.



كانت هذه تفاصيل خبر هيئة المنافسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.