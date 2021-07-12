هيئة المنافسة

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وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز الزوم أن دليل فحص عمليات الاندماج والاستحواذ يهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتقديم الإرشادات؛ للإسهام في توفير بيئة أعمال تنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز توافر السلع بجودة عالية وأسعار متنوعة، وتحفيز الابتكار.
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