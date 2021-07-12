شكرا لقرائتكم خبر دورة تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم الحسون أن هذه الدورة التي تقدم مجانا، ستسلط الضوء على عدد من المحاور، منها مفهوم الحوار، وأثره على إنتاجية الفرد والمؤسسة، وتطبيقات عملية للحوار في بيئة العمل.
وتأتي الدورة ضمن البرامج والدورات التي تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير قدرات المجتمع التجاري والصناعي المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر دورة تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.