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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دورة تدريبية عن بعد، تنظمها اليوم غرفة تبوك ممثلة بلجنة المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بعنوان «الحوار في بيئة العمل».

وأوضح الأمين العام للغرفة الدكتور إبراهيم الحسون أن هذه الدورة التي تقدم مجانا، ستسلط الضوء على عدد من المحاور، منها مفهوم الحوار، وأثره على إنتاجية الفرد والمؤسسة، وتطبيقات عملية للحوار في بيئة العمل.

وتأتي الدورة ضمن البرامج والدورات التي تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير قدرات المجتمع التجاري والصناعي المحلي.