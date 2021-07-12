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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت أرامكو السعودية في بيان أمس أنها ستعلن عن نتائجها المالية الرئيسة وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من 2021، يوم الـ29 من ذي الحجة 1442 (8 أغسطس 2021)، حيث سيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشيا مع شروط هيئة سوق المال السعودية، وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على www.aramco.com/investors.

وأشارت أرامكو السعودية إلى أنها ستنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من 2021 شاملا القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 1 محرم 1443 (9 أغسطس 2021).

