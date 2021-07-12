شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع بضغط من ارتفاع الدولار وترقب بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والترقب لصدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



وسوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2021، وتليها شركات التكنولوجيا والسيارات وغيرها.



كما يُنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا الذي يعد أحد مقاييس التضخم.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الارتفاع في معدل التضخم مؤخراً كان بسبب عوامل مؤقتة، كما توقع رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.08 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1806.4 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1811 دولارا وأقل سعر عند 1791 دولارا.