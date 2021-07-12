شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قليلاً مع ترقب نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين، وذلك مع ترقب بدء موسم نتائج أعمال الشركات في الولايات المتحدة.



هذا، وسوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2021، وتليها شركات التكنولوجيا والسيارات وغيرها.



كما يُنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا الذي يعد أحد مقاييس التضخم.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الارتفاع في معدل التضخم مؤخراً كان بسبب عوامل مؤقتة، كما توقع رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023.



وليس الاقتصاد الأمريكي فقط الذي يشهد صعود معدل التضخم، بل إن هناك عددا من الاقتصادات الأوروبية والآسيوية تشهد صعودا في معدل التضخم تزامنا مع التعافي من جائحة كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.08 نقطة.