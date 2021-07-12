شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره بعد فشل اجتماع "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وفي أعقاب فشل اجتماع "أوبك بلس".



وأعلن الأمين العام لـ"أوبك" "محمد باركيندو" في الأسبوع الماضي إلغاء اجتماع المنظمة والمنتجين المستقلين المعروف بتحالف "أوبك بلس".



ويرى مراقبون أن فشل الاجتماع يرجع إلى الخلاف بين السعودية والإمارات خاصة مع إصرار أبو ظبي على زيادة إنتاجها النفطي.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 18:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.08 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 18:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 73.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولار وأقل سعر عند 73.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.8% إلى 74.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.8 دولار وأقل سعر عند 74.2 دولار.