شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتراجع متأثراً بالضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الكندي امام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ضغوط على أسعار النفط الذي يعد إحدى السلع الرئيسية للصادرات الكندية.



وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع نحو بدء موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفي في بعض الدول.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 74.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.9 دولار وأقل سعر عند 73.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.5% إلى 75.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.8 دولار وأقل سعر عند 74.2 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.8023، وسجل أعلى سعر عند 0.8036 وأقل سعر عند 0.7990.