شكرا لقرائتكم خبر مؤشر الإنتاج الصناعي يعود للارتفاع في مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد مؤشر الإنتاج الصناعي للارتفاع في مايو الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أشارت إلى تسجيل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفاعا خلال شهر مايو 2021 للمرة الأولى منذ الشهر نفسه العام الماضي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بنسبة %0.5 إلى 106.29 نقاط خلال مايو 2021 وفقا لسنة الأساس 2010، مقارنة بـ105.73 نقاط خلال مايو 2020.

وأرجعت هيئة الإحصاء ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال مايو الماضي إلى ارتفاع الإنتاج في «نشاط التعدين واستغلال المحاجر» بنسبة %0,8، حيث زادت المملكة إنتاج النفط من 8.4 ملايين برميل يوميا في مايو 2020 إلى 8.5 ملايين برميل يوميا في مايو الماضي، كما ارتفع «مؤشر الصناعات التحويلية» بنسبة %1.9.

وعرفت هيئة الإحصاء، الصناعات التحويلية، بالصناعات التي ينطوي نشاطها على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، فيما عرفت إمدادات الكهرباء والغاز والماء، بتوصيل الكهرباء والغاز بالإضافة إلى إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، بينما عرفت الصناعات الاستخراجية بأنها المواد الخام التي تستخرج من الأرض وتعتمد هذه الصناعات على المواد الطبيعية التي لا يمكن أن تجدد أو تعوض مثل النفط والمعادن.

ومؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، يقيس التغير النسبي ويعكس التطور الذي يطرأ على كميات الإنتاج من المواد والسلع، التي تم تحويلها من المواد الخام إلى مواد استهلاكية في صورتها النهائية في شكل سلع، بغرض تحقيق عائد مادي.