شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. تعرف على الأسئلة الأكثر شيوعا عن تحويل السيارات للعمل بالغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مشروع استخدام الغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات طفرة هائلة ونتائج أعمال متميزة حيث حقق خلال السبع سنوات الماضية تحويل حوالى 164 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 368 ألف سيارة وفيما يلي أهم الأسئلة الشائعة عند تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود وكانت كالتالي ..





س . ما هى قوة تحمل الإسطوانة فــى حالــة وجــود تصادمـات مباشرة للسيارةج .اسطوانة الغاز مصنوعة من الصلب ولايوجد بها أى لحامات ومصممة لتتحمل الضغوط العالية والتصادمات العنيفة، وتجتاز الإسطوانة اختبارات صارمة خلال مرحلة تصنيعها لضمان أعلى درجات السلامة والأمان عند التشغيل.





س. هل يمكن تحويل جميع السيارات للعمل بالغاز الطبيعـي؟ ج .جميـع السيـارات التـي تعمل بالبنـزين يمكــن تحويلهـا للعمـل بالغــاز الطبيعــي. وفيما يخص المركبات العاملة بالسولار، فقد أسهمت تكنولوجيا التحويل الحديثة فى العالم فى تقديم أطقم تحويل متطورة يمكن من خلالها تشغيل السيارة بنسبة خلط مختلفة لوقودى الغاز الطبيعى والسولار.





س. هل يتم إلغـاء وقـود البنزيـن عند تحويل السيارة للغاز؟

ج . لا ولكن يتم فقط إضافة مكونات مجموعة التحويل دون إجراء أي تعديل بالمحرك مع إتاحة تشغيل السيارة باستخدام بالغاز أو البنزين.





س .ما هي العلاقة بين متر الغاز ولتر البنزين؟ج .استهلاك متر الغاز يعادل استهلاك لتر البنزين.





س .هل يوجد تأثير على السيارات القديمة من التحويل للغاز؟ج .لا يوجد تأثير للغاز على السيارات القديمة حيث يتوافر أطقم لتحويل جميع أنواع السيارات بالغاز القديم منها والحديث ولكن يشترط عمل فحص للسيارات قبل عملية التحويل بحيث لايتم تحويل السيارات التي تقل كفاءه المحرك الفنية بها عن 70%.





س. هل يمكن استخدام الغاز الطبيعى فى وسائـل نقـل أخرى غير السيارات

ج .نظراً لاقتصاديات التشغيل العالية للغاز الطبيعى، فإنه تم التوسع فى استخدامه عالمياً خلال السنوات الماضية فى قطاعات عديده مثل السكك الحديدية، والقوارب والعبَّارات النهرية، والطائرات الخفيفة، ووحدات الخدمات الأرضية المتنوعة بالمطارات.