شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الاثنين 12-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر "موقع الخليج 365"، اليوم الاثنين 12-7-2021 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها ما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية بإحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى وبيانها كالتالي:

الضرائب تحيل 10شركات غير ملتزمة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

صرح رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنه تم إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 4.1مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.

نائب وزير السياحة: مستمرون فى إيفاد لجان سرية للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية

استعرضت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، المجهودات التي قامت بها الوزارة لاستئناف حركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى الزيادة التي شهدتها أعداد السائحين منذ استئناف الحركة السياحية في يوليو 2020.

الاتحاد المصرى للغرف السياحية يوقع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة

وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية عقدا مع بيت الخبرة الإيطالي العالمي الذي أعد الاستراتيجية الوطنية للسياحة السابقة ليبدأ بيت الخبرة، بناء على هذا الاتفاق، في تحديث وتطوير الاستراتيجية السابقة بناء على المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وأيضا تطورات السياحة العالمية.

تراجع أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع.. وعيار21 يسجل 785جنيها للجرام

هبط أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين 11 يوليو 2021 بقيمة جنيهين في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً لمستويات 1801 دولار مقابل 1808 دولار كسعر إغلاق الأسبوع الماضي وسط ترقب وانتظار من المتداولين.

التخطيط: الدولة وفرت الموارد والإمكانيات للتحول الرقمى في مجال الرعاية للصحية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها م. خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة بندوة "رؤية لاستراتيجيات الصحة الرقمية حتى 2030 " افتراضيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والني نظمتها أكاديمية البحث العلمي، حيث شاركت الوزارة بجلسة "المبادرات والرؤى المصرية لاستراتيجيات الصحة الرقمية حتى "2030 المنعقدة خلال فعاليات الندوة.

وزير البترول: إطلاق بوابة مصر للاستكشاف نجح فى جذب أنظار الشركات العالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بابلو أراريان السفير التشيلى بالقاهرة ودينيس أبو دينين رئيسة شركة إيناب سبترول التشيلية والمدير العام لفرع الشركة في مصر، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ظل رغبة قوية من الشركة التشيلية في زيادة أنشطتها وضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول المصرى.

التخطيط: انخفاض مؤشر الفقر لـ29,7 عام 2020 وتراجع معدل البطالة فى مصر 7.7%

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة في سلسلة ندوات عبر الإنترنت حول التقرير الإقليمي بشأن الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا "دراسة حول المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي واتجاهات سوق العمل وتأثير جائحة كوفيد 19" والتي ينظمها منتدى البحوث الاقتصادية.