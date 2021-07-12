شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية لصناعة الورق توقع اتفاق إعادة جدولة تمويل قائم من مصرف الراجحي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقه مع الشريعة الاسلامية مع مصرف الراجحي لإعادة جدولة التمويل القائم.

وأشارت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الإثنين إلى أن سبب إعادة الجدولة هو لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة وتحسين دورة رأس المال العامل.

وذكرت أن إجمالي قيمة التمويل السابق كان 67.53 مليون ريال، وبلغ إجمالي قيمة التمويل المعاد جدولته القيمة نفسها.

وأوضحت أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت ثمانية عشر شهراً تنتهي في 30/06/2021م و 67.53 مليون ريال مستحقة في 31/07/2021، بينما مدة التمويل بعد الهيكلة هي واحد و اربعون شهراً تبدأ من 15 يوليو 2021م حتى اكتوبر 2024م.

وكانت السعودية لصناعة الورق قد وقعت مؤخرا اتفاقية شراء ثلاث آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية التحويلية وتطوير خطوط إنتاج المناديل الورقية (المنتج النهائي) وتقليل تكلفة المنتج وتحسين الجودة.

وجدير بالذكر أن صناعة الورق حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.