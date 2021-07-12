شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدرع العربي: الاندماج مع الأهلي للتكافل يسهم في خلق كيان أكثر ملاءة مالية يمكنه الاستحواذ على حصة سوقية أكبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، إن الاندماج مع شركة الأهلي للتكافل، في حال إكتماله وحصوله على الموافقات النظامية اللازمة وإقراره من قبل جمعيتي مساهمي كلا الشركتين، سوف يساعد على خلق كيان أكبر وأقوى وأكثر ملاءة وقدرة مما يمكنه من الاستحواذ على حصة سوقية أكبر نظرا للخبرة والبنية التقنية وإمكانات التسويق التي تمتلكها شركة الأهلي للتكافل فيما يختص بتأمين الحماية والادخار.

مشيراً في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أن عملية الاندماج ستعزز من الوضع التنافسي لشركة الدرع العربي في كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة (العام، الصحي، الحماية والادخار).

وأشاد الأمير نايف بدعم البنك المركزي وهيئة السوق المالية والذي يأتي في إطار تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي وهو أحد برامج رؤية 2030 والذي تضمن مبادرة لتشجيع وتسهيل الاندماجات في قطاع التأمين، والتي تستهدف استدامة نمو القطاع واستقراره ومتانته، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع منتجاته ورقمنته، وتعزيز الابتكار والمنافسة فيه.

وفي الوقت ذاته أكد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السيد عمر محمد هاشم أن الاندماج بين كل من شركة الأهلي للتكافل والدرع العربي لحظة مهمة في تاريخ الشركتين.

حيث وكنتيجة لصفقة الإندماج مع شريك قوي، فإن الشركة الدامجة ستغطي كافة منتجات التأمين بقطاعاته المختلفة مما سيؤدي إلى تحسين الوضع التنافسي للشركة الدامجة.

وأضاف أن الدليل على وضوح دوافع صفقة الاندماج والفوائد المرجوة منها هو السرعة والسهولة في الاتفاق بين الطرفين.

وأشار إلى أنه في حال الحصول على الموافقات المطلوبة لاستكمال الاندماج من قبل كل من الجهات التنظيمية والمساهمين، فإنهم يتوقعون أن تصبح الشركة الدامجة واحدة من كبرى شركات التأمين في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة.

ويقول نايف مسند المسند، الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للأسواق المالية المستشار المالي لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، إن الاندماجات تساهم في خلق كيانات اقتصادية كبرى، لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتسارعة في المملكة وتطوير السوق المالية المحلية.

بينما يرى معاذ الخصاونة، الرئيس التنفيذي لشركة فالكم للخدمات المالية المستشار المالي لشركة الأهلي تكافل، أن مثل هذه الاندماجات من شأنها المساهمة في تطوير قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية، وخلق سوق تنافسية أكثر كفاءة.

وكانت الأهلي للتكافل قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي اليوم. وأشارت إلى توصل كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل و شركة الدرع العربي إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة الدرع العربي شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة الأهلي للتكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية.

وكانت الدرع العربي للتأمين التعاوني قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وذكرت حينها أنه سيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض، في حين يتوقع أن ينجم عن الإندماج إستيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وأشارت شركة الدرع العربي إلى قيامها بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.