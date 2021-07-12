شكرا لقرائتكم خبر عن "الاسترليني" يتراجع مع توقعات بتأكيد جونسون رفع القيود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع الجنيه الاسترليني أثناء التعاملات اليوم الاثنين وسط توقعات بأن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططا لرفع كل قيود كوفيد-19 المتبقية تقريبا في انجلتر بدءا من 19 يوليو تموز، على الرغم من صعود الإصابات إلى مستويات لم تشهدها البلاد في شهور.

وانخفض الاسترليني 0.14 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.3879 دولار بحلول الساعة 1555 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز في تعاملات الليلة الماضية إلى أعلى مستوى في أسبوعين.