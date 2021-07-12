شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 12-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 12-7-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.



إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الأهلي للتنمية والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شركة النصر للأعمال المدنية. إيقاف تداول 14 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الأهلي للتنمية والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه. البورصة تربح 4.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات عربية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 326.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 36.8 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.31%، والعرب على 8.62% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.47% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.52%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 58.4 مليون جنيه، 72.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 85.7 مليون جنيه، 513.7 ألف جنيه، 34.8 مليون جنيه، 10 ملايين جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12609 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 42 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 27839 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 52200 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 67624 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 117 ألف سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 27839 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 52200 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 67624 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 117 ألف سهم.





أوراسكوم كونستراكشونفي سياق منفصل أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على مساهمين الشركة بقيمة 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد، على أن تستحق الأرباح للمساهمين المالكين للسهم بأقفال يوم 2 أغسطس، وعلى أن يتم التوزيع يوم 10أغسطس، وتقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية. وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 11 يوليو.





انتخابات البورصةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن نتيجة لجنة فحص الاعتراضات على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته (2021 – 2025)، وتم قبول الاعتراض المقدم من محمد توفيق صديق عسران المرشح عن شركة ارزان لتداول الأوراق المالية وإدراج اسمه بقائمة المرشحين النهائية عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (شركات سمسرة)، وقبول طلب انسحاب جمال فوزي محمد فتح الله المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن شركة مجموعه بورتو القابضة (بورتو جروب) واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين النهائية عن الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة) ورفض عدا ذلك من اعتراضات.