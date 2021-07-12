شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تنخفض مع تجدد المخاوف حيال الطلب الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأيضا مع تجدد المخاوف بشأن الطلب الصيني.



يأتي ذلك في ظل إشارات على تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين بالتزامن مع زيادة المخزونات من النحاس، وهو ما ضغط على الأسعار.



وفي خطوة تبدو محاولة لدعم النمو المتباطيء، قرر البنك المركزي الصيني خفض متطلبات الاحتياطيات لدى البنوك، كما قررت البنوك الصينية تمديد أجل قروض جديدة في يونيو/حزيران بلغت قيمتها 2.12 تريليون يوان أي ما يعادل 327 مليار دولار مقارنة بقيمة القروض التي قدرت بنحو 1.5 تريليون يوان في مايو/أيار.



ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصيني عن الربع الثاني فضلا عن صدور بيانات الإنتاج الصناعي أيضا.



وتراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.4% إلى 9385 دولارا للطن.



وسجلت مخزونات النحاس في المستودعات الصينية في المجمل نحو 219.175 ألف طن وارتفعت على مدار الثلاثة أسابيع الماضية بنسبة 40%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.08 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 4.29 دولار للرطل.