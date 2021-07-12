شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع ترقب الأسواق عن كثب بدء موسم الإعلان عن نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



هذا، وسوف تبدأ البنوك الأمريكية هذا الأسبوع الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني من عام 2021، وتليها شركات التكنولوجيا والسيارات وغيرها.



كما يُنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع الكشف عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا الذي يعد أحد مقاييس التضخم.



تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يرى أن الارتفاع في معدل التضخم مؤخراً كان بسبب عوامل مؤقتة، كما توقع رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 34941 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4372 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 14681 نقطة.