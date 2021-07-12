شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل توقع اتفاقية اندماج ملزمة مع الدرع العربي للتأمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي للتكافل عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة الدرع العربي اليوم.

وأشارت الأهلي للتكافل في بيان لها على "تداول" اليوم الإثنين إلى توصل كل من مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل و شركة الدرع العربي إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة الدرع العربي شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة الأهلي للتكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلي للتكافل، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولوائح هيئة السوق المالية، ولوائح البنك المركزي السعودي ذات الصلة.

وأكدت أنه وعند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصول شركة الأهلي للتكافل والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي.

وذكرت أنه قد تم إعلام شركة الدرع العربي من قبل مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل بأنه في حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة الموضحة في هذا الإعلان، فإن مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل يعتزم التقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو شركة الأهلي للتكافل لصالح القرارات المقترحة لإقرار الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الأهلي للتكافل.

ونوهت على أنه سوف يتم تضمين رأي مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل حول الصفقة ضمن إعلان الدعوة للجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الأهلي للتكافل المتعلقة بالصفقة، علما بأن شركة الدرع العربي قد أعلنت عن نيتها المؤكدة في الاستمرار في هذه الصفقة وفقا للمادة 17 من لائحة الاندماج والاستحواذ .

وبناء على اتفاقية الاندماج - وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة الدرع العربي بزيادة رأسمالها من 400 مليون ريال سعودي الى (638,524,620) ريال سعودي، عبر إصدار (23,852,462) سهم عادي جديد بقيمة إسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد لصالح المساهمين في شركة الأهلي للتكافل، وذلك مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة التي يملكونها في شركة الأهلي للتكافل بالقيمة الإسمية الإجمالية لها والبالغة (166,666,670) ريال سعودي.

أي أنه سيتم إصدار (1.43) سهم في شركة الدرع العربي مقابل كل سهم واحد (1) في شركة الأهلي للتكافل.

وتبعاً لزيادة رأس المال وفقاً لما سبق، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو الأهلي للتكافل 37.36% من رأس مال الشركة الدامجة، وستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في الشركة الدامجة من 100% لتصبح 62.64%.

وكانت الدرع العربي للتأمين التعاوني قد أعلنت في وقت سابق عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الأهلي للتكافل، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وذكرت حينها أنه سيستمر الكيان المندمج المستقبلي في كونه شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني وسيستمر مقره الرئيسي في مدينة الرياض، في حين يتوقع أن ينجم عن الإندماج إستيعاب جميع موظفي الأهلي تكافل في الدرع العربي و يتوجب أن لا يؤدي إلى أي تسريح قسري للموظفين.

وأشارت شركة الدرع العربي إلى قيامها بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

وتجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.