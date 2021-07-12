شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح اكسترا ترتفع 11% بالربع الثاني 2021 والشركة توزع 2 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة المتحدة للإلكترونيات "اكسترا"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 11% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 100.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 90.38 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 106.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 112.97 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني بالرغم من تراجع الإيرادات إلى زيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بشكل كبير خلال الربع الثاني من العام الماضي، وخاصة في شهر أبريل خلال فترة حظر التجوّل، وأيضاً قبل تطبيق القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة في شهر يوليو من العام الماضي.

وأضافت، أنه وبدعم من نمو إيرادات قطاع التمويل الإستهلاكي، فقد نما إجمالي الربح للربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.7% عن الربع المماثل من العام الماضي، ليسجل إجمالي الربح 289 مليون ريال مقابل 276 مليون ريال عن نفس الربع من العام الماضي. مما كان له الأثر على زيادة صافي الربح بنسبة 11.2%. ومن الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات المالية حققت صافي ربح يقدر بـ 25.4 مليون ريال في مقابل 4.3 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.33 مليار ريال خلال الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 1.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021 إلى 181.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 125.06 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، قرر مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2021، بقيمة 60 مليون ريال، بما يعادل ريال للسهم، وبما نسبته 20% من قيمة السهم الاسمية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 81 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 34.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2020.