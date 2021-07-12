شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصات السعودية والبحرين و"أبو ظبى" بجلسة الاثنين.. وهبوط دبى وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.1% رابحًا 10.20 نقطة ليغلق عند مستوى 10698.54 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.25% رابحًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1578.92 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.42% رابحًا 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7022.676 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.221 تريليون درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الحادية عشر على التوالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.17% خاسراً 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10776.34 نقطة، كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.1% رابحًا 10.20 نقطة ليغلق عند مستوى 10698.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.37% رابحًا 543.71 نقطة ليغلق عند مستوى 23498.90 نقطة، وبلغ حجم التداول 245.2 مليون سهم بقيمة 8.6 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.17%، يليه قطاع الأدوية بنسبة 1.76%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.37%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والمواد الأساسية بنسبة 0.17%، 0.13%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.3%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.05%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%.

وقفز 115 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عطاء" بنسبة 5.65%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 4.38%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.15%، وتراجع 70 سهمًا على رأسها سهم "الأبحاث والإعلام" بنسبة 4%، ثم سهم "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.33%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 427.1 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.25% رابحًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1578.92 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.1 مليون سهم بقيمة 377.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 11.96% مدفوعًا بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة نمو 1.59% مدفوعًا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.75%، وصعد سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.95%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 37.47% بضغوط هبوط سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.27%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.82%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 4.59% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.15%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 9.22% بضغوط هبوط سهم شركة ناس بنسبة 4.55%، وهبط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 0.42%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.42% رابحًا 29.41 نقطة ليغلق عند مستوى 7022.676 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات درهم عند مستوى 1.221 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 254.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 6002 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.57%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.7%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.73%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10.24%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 4.47%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.55%، ثم سهم "شركة فودكو القابضة" بنسبة 9.444%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 5.05%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 327.1 مليون درهم.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الحادية عشر على التوالي، بنسبة 0.09% خاسرًا 2.73 نقطة ليغلق عند مستوى 2758 نقطة، وبلغ حجم التداول 98.5 مليون سهم محققة ما قيمته 140.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2074 صفقة لعدد 33 سهمًا، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.4%، ثم قطاعي السلع والنقل بنسبة 0.28%، 0.22%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 0.59%، 0.06%، على التوالي.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم شركة المال كابيتال ريت بنسبة 5.93%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.72%، وتراجع 15 سهمًا على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.27%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.54%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.2 مليون ورقة بقيمة 40.7 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.75%.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% خاسرًا 9.35 نقطة ليغلق عند مستوى 6370.28 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسرًا 16.11 نقطة ليغلق عند مستوى 6911 نقطة، فيما زاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.12% رابحًا 6.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5320 نقطة، فيما نزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% خاسرًا 5.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5546.13 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 264.9 مليون سهم بقيمة 50.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.6 ألف صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.78%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.81%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.28%، 0.26%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.04%.

بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.17% خاسراً 17.99 نقطة ليغلق عند مستوى 10776.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 99.8 مليون سهم بقيمة 329.1 مليون ريال عبر تنفيذ 7465 صفقة، وتراجع 39 سهماً، وارتفعت 7 أسهم، واستقر سهمين.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر على رأسها العقارات بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.68%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.05%.