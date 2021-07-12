شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. ورأس المال يربح 4.1مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وربح رأس المال السوقي4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 659.309 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 10233 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 12609 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2321 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 3257 نقطة.