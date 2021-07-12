شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية يوقع عقد تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية عقدا مع بيت الخبرة الإيطالي العالمي الذي أعد الاستراتيجية الوطنية للسياحة السابقة ليبدأ بيت الخبرة، بناء على هذا الاتفاق، في تحديث وتطوير الاستراتيجية السابقة بناء علي المتغيرات العديدة المحيطة بصناعة السياحة في مصر وأيضا تطورات السياحة العالمية.

وقال الاتحاد المصري لغرف السياحة، في بيان صادر عنه، إن ذلك يأتي في إطار انطلاق جهود تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تم إعدادها من قبل في عام 2009 وحالت ظروف القطاع السياحي دون تطبيقها أو الاستفادة منها.

وقع الاتفاقية كل من أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية مع رافائيلي جورو ممثل بيت الخبرة الايطالي، وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدني قد استقبلا رئيس فريق العمل ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية تمهيدا لانطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة بحضور عدد من مسئولي الوزارتين والمستثمرين.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أهمية العمل علي تحديث مكونات الاستراتيجية السابقة التي أعدها بيت الخبرة عام 2009 واستكمالها لمراعاة المستجدات السياحية سواء في مصر أو في المقاصد المنافسة التقليدية منها و الجديدة، موضحا أن هذا الجهد المتميز يتم ربما للمرة الأولى على هذا المستوي بالتعاون الوثيق بين الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل هذه الخطوة المهمة من اتحاد الغرف السياحية والغرف وتبرعات عدد من المستثمرين السياحيين لإيمانهم بأهميتها.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد وافق علي تحديث الاستراتيجية الوطنية للسياحة خلال إحدى لقاءاته بالمستثمرين السياحيين معتبرا أنها جهد مهم يساند وبقوة جهود الدولة الحثيثة لتطوير صناعة السياحة وتذليل كافة العقبات أمام جهود وضع مصر في مكانتها المستحقة علي خريطة السياحة العالمية وتحقيق انطلاقة سياحية قوية تزيد من مساهمة هذه الصناعة المهمة في زيادة الدخل القومي المصري، وأشار الوصيف إلى أن رئيس الوزراء طالب بأن يساهم القطاع الخاص السياحي في تمويل تحديث الاستراتيجية لمردودها المهم على القطاع وجميع العاملين به.

وأوضح أحمد الوصيف أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار رحب كثيرا بإعادة إنتاج تلك الاستراتيجية وتحديثها والعمل الفوري على وضعها وإطلاقها معتبرا أنها تتواكب مع الخطة الوطنية للدولة لتنمية وتطوير صناعة السياحة بشكل موسع وتعد عنصر دعم قوي لجهود الدولة في تطوير السياحة وتسويقها وترويجها.

وأوضح الوصيف أن الاستراتيجية بعد تحديثها ستساهم في وضع خطة متكاملة لتطوير كافة الأنشطة والمنتجات السياحية بمصر والتراث الإنساني والحضاري والثقافي والبيئي بمصر ووضع توصيات مهمة لتطوير أنظمة العمل بالمشروعات السياحية والبنية التحتية بها وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة التأثيرات الإيجابية للسياحة بعدة مجالات اقتصادية واجتماعية وثقافية وصولا في النهاية إلى تحقيق هدف رئيسي وهو الوصول إلى صناعة سياحة ناضجة ومتطورة ومستدامة تساهم بشكل قوي في دعم الاقتصاد القومي المصري.

وقال الوصيف إنه من الضروري أن ندرس توجهاتنا و أن نطرح المشروعات المتكاملة اللازمة لتنمية السياحة تنمية مستدامة طويلة الأجل وعلى هذا الأساس تم وضع أهداف الدراسة لتشمل المساهمة في عملية التعافي ما بعد جائحة كورونا وتحقيق تنمية سياحية مستدامة في مصر من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وخطة لتطوير المنتج وتوجيهات التسويق؛ كما تهدف الدراسة إلى تحديد الأولويات للمناطق السياحية بهدف التطوير والشروع في إنشاء مشاريع قابلة للتنفيذ و محفزة للطلب الاستثماري وتعزيز المنتجات السياحية الفعلية التي تجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير محفظة للفرص الاستثمارية السياحية في إطار الأولويات المحددة وبما يتناسب مع متطلبات السائحين والمسافرين الجدد والناشئين.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن التنفيذ سيتم من خلال عدة مراحل أساسية متتالية ولكل مرحلة مخرجات يتم التوافق عليها قبل بدء المرحلة التالية. ومن المقرر أن تنتهي الدراسة بعد عام من انطلاق أعمالها.