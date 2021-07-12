شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أغسطس المُقبل .. أرامكو السعودية تعلن نتائج أعمال الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أن تعتزم الإصاح عن نتائج أعمالها وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2021م، وذلك بتاريخ يوم الأحد 8 أغسطس 2021م. وسيكون الإعلان قبل افتتاح سوق تداول تماشيًا مع شروط هيئة سوق المال السعودية. وسيتم نشر البيان الصحفي للنتائج على موقع أرامكو الإلكتروني.

وذكرت الشركة أنها ستقوم بنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021م شاملًا القوائم المالية الكاملة، وذلك يوم الإثنين 9 أغسطس 2021م. وسيتبع ذلك البث الإلكتروني الصوتي للنتائج، حيث سيُعقد في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن أرامكو كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 81.4 مليار ريال في الربع الأول 2021 مقابل أرباح بلغت 62.5 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 272.1 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 225.6 مليار ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وقامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار أمريكي) عن الربع الأول من عام 2021، بواقع 0.3518 ريال سعودي للسهم.

وأكد النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في أرامكو السعودية خالد الدباغ، أن الشركة ستبقى ملتزمة بتوزيع نصيب مساهمي الأقلية من توزيعات الأرباح بواقع 75 مليار دولار سنويا، موضحاً أن أرامكو ستحافظ على التدفقات النقدية الحرة لخدمة توزيعات الأرباح.