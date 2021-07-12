شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يحتل المركز الثالث ضمن أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مركزه المالي وريادته في المبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية أهم المعايير

Ø التصنيف يعكس قوة المؤشرات النوعية والكمية، والدور الريادي والمؤثر الذي يضطلع به البنك الأهلي السعودي

في تأكيد جديد على قوة مركزه المالي على كافة المستويات وطنياً وإقليمياً ودولياً، صُنف البنك الأهلي السعودي، أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية، ضمن قائمة فوربس السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، ليحتل المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة والثانية على مستوى المملكة العربية السعودية بعد شركة أرامكو السعودية التي جاءت في المرتبة الأولى بالقائمة

وتستند فوربس في قائمة السنوية لاختيار أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط من بين الشركات المدرجة في أسواق المال وأكثرها ربحية وقيمة في المنطقة، على سلسلة من المعايير ومؤشرات القياس المرتبطة بالمبيعات والأرباح والأصول والقيمة السوقية.

ويعكس تصنيف فوربس للبنك ضمن قائمة أقوى الشركات وأكثرها ربحية مكانته وقوة وضعه المالي، كما يؤكد موقعه الريادي ليس فقط في الصناعة المصرفية في المملكة بل ضمن أقوى الشركات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث أن قوة البنك لا تقتصر على الملاءة المالية وحجم الأصول فحسب بل على جودتها ونوعيتها.

وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية تمثيلاً قوياً في القائمة بواقع 42 بنكاً من أصل 100 شركة ضمّتها القائمة، في الوقت الذي بلغت فيه القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط بحسب التصنيف الأخير نحو 3 تريليون دولار، هيمنت فيها المملكة العربية السعودية على 37 شركة مصنّفة.

يشار إلى أن البنك الأهلي السعودي كان قد كشف عن شعاره وهويته الجديدة مؤخراً تحت شعار "معاً نصنع الغد" إثر نجاح عملية الاندماج التاريخية مع مجموعة سامبا المالية.