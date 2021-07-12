شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 75.15 دولار لبرنت و74.19 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم ،75.25 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.19دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط اليوم الاثنين بالأسواق العالمية شهدت تراجعا طفيفا وذلك نتيجة المخاوف من تباطؤ النمو العالمي على احتمالية تقليص المعروض من النفط.

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية هي الثانية لها علي التوالي بمقدار 0.8% بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الأولي لها منذ شهر مايو الماضي بنسبة 0.8%.

يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.