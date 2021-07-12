شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع وخام برنت دون 75$ بفعل جمود المحادثات داخل تحالف "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت على مدار يومين ،ليفقد الخام الأمريكي حوالي 2% ،ويتداول خام برنت دون 75$ للبرميل ،يأتي هذا التراجع بفعل جمود المحادثات بين المنتجين الرئيسيين داخل تحالف أوبك بلس ، حيث لا يزال الخلاف حادا بين السعودية والإمارات حول مستقبل السياسة الإنتاجية ، الأمر الذي يضيف المزيد من الغموض حول استمرار تنفيذ تخفيضات الإنتاج الحالية ومدي التزام المجموعة بالحصص السوقية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 73.47$ ، من مستوى الافتتاح عند 74.67$، و سجل أعلى مستوي عند 74.90$ ،وانخفض خام برنت أكثر من 1.4% إلى مستوي 74.46$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 75.52$ ، وسجل أعلى مستوي عند 75.82$.

عند تسوية الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.0% ،وصعد خام برنت بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،وبدعم هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 0.6% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون السبعة أسابيع الأخيرة ، تحديدا منذ منتصف أيار/مايو الماضي.

تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية إلى انهار المحادثات داخل تحالف أوبك بلس ،والخاصة بتحديد مستويات إنتاج آب/أغسطس وتمديد التخفيضات حتى نهاية العام المقبل.

وكانت تلك المحادثات قد انطلقت الخميس "الأول من تموز/يوليو" خلال الاجتماع الشهري لتحالف أوبك بلس ،وتوقفت تماما الأسبوع الماضي بعد تأجيلها أكثر من مرة بسبب الخلاف الحاد بين السعودية والإمارات حول مستقبل السياسة الإنتاجية.

ونشب الخلاف عندما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس قرابة 6 مليون برميل يوميا مقرر انتهائها فى نيسان/أبريل 2022 ،وكان هناك توافقا على زيادة الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ، بما يعني تقلص التخفيضات إلى 5.6 مليون برميل يوميا مع تمديدها إلى نهاية 2022.

كان الخلاف العام نادر الحدوث بين أعضاء التحالف ،لكن يبدوا أن تباعد المصالح الوطنية بشكل متزايد سوف يؤثر بلا أدنى شك على السياسة الإنتاجية لتحالف أوبك بلس ،وقد يؤدي فى نهاية الأمر إلى انهيار التحالف الذي ساعد كثيرا فى إعادة التوازن إلى السوق.