الاقتصاد

الدولار يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بفضل احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة وشهادة "جيروم باول" هذا الأسبوع من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

 

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوى 92.42 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.10 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.08 نقطة.

 

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 92.85 نقطة.

 

تجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح فى مستهل تعاملات الأسبوع ، حيث من المنتظر أن تعزز بيانات التضخم فى الولايات المتحدة التي تصدر غدا الثلاثاء ،بجانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد غدا الأربعاء ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

 

إذا تجاوزت بيانات أسعار المستهلكين تسعير السوق ، يتوقع بعض الخبراء أن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لرفع أسعار الفائدة فى وقت أقرب عن توقعاته الحالية فى عام 2023.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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