شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف خسائرها تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت فى اليوم السابق ، يأت هذا التراجع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بالتزامن مع مخاوف حيال مستويات الطلب الفعلي على المعدن الأبيض.

انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.8% إلى مستوي 25.86$ ، من مستوي الافتتاح عند 26.07$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 26.27$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.7% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الفائت ، فقدت أسعار الفضة نسبة 1.4% ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل مخاوف حول مستويات الطلب فى الصين أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.35% ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن تعزز بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة وشهادة "جيروم باول" هذا الأسبوع من احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن.