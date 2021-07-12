الاقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت. 

 

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل انتعاش أسهم السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات.

 

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا قرابة 0.2 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد هبوط واسع فى سندات الخزانة الأمريكية.

 

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

 

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 0.75 % ، بفضل الصعود الواسع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

 

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,371.6 نقطة.

 

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50  بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس قرابة 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.4% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا