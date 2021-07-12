شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد مكاسب قياسية فى وول ستريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، وسط معنويات إيجابية تسيطر على المستثمرين ، بعد مكاسب قياسية جديدة للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 قرابة 0.2% حتى الساعة 11:45 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 1.3% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة ، بفضل انتعاش أسهم السفر والترفيه وشركات صناعة السيارات.

على صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاعا قرابة 0.2 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد هبوط واسع فى سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 0.75 % ، بفضل الصعود الواسع لأسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,371.6 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس قرابة 0.2% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.4% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا.