شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة 3 أسابيع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون التسعة أيام الأخيرة ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,798.60$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,808.03$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,810.86$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.3% ،فى ثامن مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ تموز/يوليو2020 ،وسجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,818.38$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 1.2% ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الهبوط الحاد فى عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن تعزز بيانات أسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة وشهادة "جيروم باول" هذا الأسبوع من احتمالات قيام مجلس الاحتياطي بتشديد السياسة النقدية فى أقرب وقت ممكن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت يوم الجمعة بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,040.19 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 7 حزيران/يونيو الماضي.