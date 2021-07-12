شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 12-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت أحدث الأرقام في سوق الذهب هبوطا محدودا في سعر المعدن النفيس في السوق المصري ليبلغ 785 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر شعبية في مصر، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً في التداول الفوري إلي مستويات 1801 دولار وقت كتابة هذه السطور.
وانخفضت أسعار الذهب عالمياً لتتجه لتسجيل أكبر هبوط في أسبوعين تقريبا مع تراجع جاذبية المعدن جراء انتعاش الدولار والأسهم.
ارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا يوم الأحد، بينما صعد مؤشر الدولار 0.1%، وكان قد تراجع على مدى الجلستين السابقتين بحسب رويترز
وقال محللون إن الذهب قد يلقي دعما من المخاوف المرتبطة بسلالة دلتا التي قد تبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي واستمرار سياسات التيسير النقدي.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4% إلى 25.89 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.2% إلي 2802.68 دولار للأونصة، بينما فقد البلاتين 0.9% إلى 1093.58 دولار.