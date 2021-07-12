شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 10212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 2110 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12580 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 3997 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2317 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3250 نقطة ، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 2679 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية لاستصلاح الأراضي، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن تكس للأصواف، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 3.4 مليون سهم، 2.1 مليون سهم، 27839 سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة رواد السياحة-رواد 52200 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية 67624 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 117 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، موافقة مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح على مساهمين الشركة بقيمة 0.2313 دولار أمريكي للسهم الواحد، على أن تستحق الأرباح للمساهمين المالكين للسهم بأقفال يوم 2 أغسطس، وعلى أن يتم التوزيع يوم 10أغسطس، وتقوم الشركة بتوزيع الأرباح بالدولار الأمريكي على المساهمين المالكين لأسهم في ناسداك دبي وبالجنيه المصري على المساهمين المالكين لأسهم في البورصة المصرية. وسيتم احتساب سعر تحويل العملة وفقا لسعر بيع الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ 11 يوليو.