شكرا لقرائتكم خبر عن خطة بقطاع الأعمال لزيادة صادرات الأدوية لأفريقيا عبر تحديث الشركات بـ1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة قطاع الاعمال العام على أهمية زيادة صادرات شركات القابضة للأدوية خاصة لقارة أفريقيا، التى لديها فرصا كثيرة لاستقبال الأدوية المصرية، بعد تراجع صادرات شركات القابضة للأدوية للقارة بشكل كبير، مما منح الفرصة لشركات أخرى للاستحواذ عليها.

وبحسب الأرقام فشركات القابضة للأدوية لم تستفد بشكل كبير من القارة التى تستورد سنويا أدوية بقيمة 17 مليار دولار، تبلغ صادرات مصر منها للقارة ما بين 52 إلى 60 مليون دولار فقط سنويا، وهى نسبة ضئيلة للغاية لا تقاس بحجم صناعة الأدوية المصرية، ولا سيما أن صادرات مصر فى هذا القطاع تصل فقط لـ10 دول افريقية فقط.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365"، إن الوزارة وجهت رسالة عدم رضا عن أداء شركات الأدوية، خاصة فى قطاع التصدير، الذي يشهد تراجعا بعكس المبيعات المحلية، فى الوقت الذي تستعد فيه الشركة القابضة لتنفيذ مشروع تطوير شامل في الشركات لزيادة الصادرات من خلال شهادة GMP، وبموجبها يتم التفتيش من الدول الراغبة فى الاستيراد على مصانع الدول المصدرة لضمان التصنيع الجيد المطابق للمواصفات، وبالتالى السعو لعمل تلك الشهادة حاليا، وقدرت تكاليفها بـ1.7مليار جنيه بحسب ما هو معلن من القابضة للأدوية.