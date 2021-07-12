شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: جاهزون لتطبيق آلية تداول القطن الجديدة فى كل المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج عن جاهزية الشركة من خلال شركة القطن الجديدة لتطبيق آلية تداول القطن الجديدة فى كل المحافظات خلال الموسم الجارى، ولا سيما أن الآلية تسمح بدخول شركات القطاع الخاص لشراء القطن .

أضافت المصادر لـ" الخليج 365"، أن أساس تطبيق الآلية هو وجود محالج حديثة، تساهم في الارتقاء بجودة القطن، لافتة إلى أنه خلال الموسم الجارى سيكون هناك 4 محالج جاهزة لاستقبال الأقطان وحلجها بالطريقة الحديثة، لضمان عدم وجود شوائب مطلقا في القطن بما يحسن من قيمته عالميا.

أوضحت أن الشركة القابضة نجحت خلال العامين الماضين 2019 و2020، في تنفيذها وشملت التجربة فى عامها الأول محافظتى الفيوم وبنى سويف، وفى عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى 4 محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية).

وتعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين فى المحافظات موزعة على المراكز الإدارية، ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، ويتم تسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث.

كما تتم عملية البيع من خلال مزادات بين الشركات المتقدمة ووفقا السعر العالمى خاصة سعر قطن البيما الأمريكى.