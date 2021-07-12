شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بسلبية الآن ليختبر المتوسط المتحرك 50، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يرتكز على الدعم المحوري 73.30 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 76.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.30 والمقاومة 76.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد