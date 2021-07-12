شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترفع الأسعار الشهرية للنفط المتجه لآسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الكويت رفع أسعار البيع الرسمية للنفط الخام لشهر أغسطس والمصدر لمصافي التكرير الآسيوية بواقع 2.05 دولار للبرميل زيادة بنحو80 سنتا عن الشهر السابق وعن متوسط أسعار بورصة دبي للطاقة وعمان وأسعار بلاتس دبي.

كما رفعت الكويت أيضا سعر البيع الرسمي لخام الكويت الخفيف لشهر أغسطس بواقع 2.60 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار بورصتي سلطنة عمان ودبي، وبزيادة قدرها دولار واحد عن الشهر السابق، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد رفعت سعر البيع الرسمي للزيت العربي الخفيف 80 سنتًا للبرميل إلى 2.70 دولار فوق المؤشر الإقليمي القياسي لآسيا، وهذا هو أكبر مكسب شهري منذ يناير.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت خلال تداولات يوم الجمعة الماضي وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وواصل الخام مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي عقب بيانات المخزون الأمريكي.