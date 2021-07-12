شكرا لقرائتكم خبر عن نفاذ اندماج "الأهلي المالية" و"سامبا كابيتال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف البنك الأهلي السعودي، عن نفاذ اندماج شركة الأهلي المالية وشركة سامبا كابيتال.

وأشار البنك إلى إنه يترتب على الاندماج انقضاء شركة سامبا كابيتال وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الأهلي المالية وإتمام إجراءات الاندماج، بحسب بيان لـ"تداول".

وكان البنك الأهلي السعودي قد توقع في وقت ساب إتمام صفقة الاندماج المحتملة بين شركة الأهلي المالية ومجموعة سامبا المالية رسمياً تحت اسم "البنك الأهلي السعودي" خلال الربع الثالث من عام 2021.

يشار إلى أن مجموعة سامبا المالية السعودية، المندمجة بدأت في يونيو الماضي مع البنك الأهلي التجاري، لتشكيل الكيان المصرفي الأكبر في البلاد، تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، فعلياً في عملية نقل حسابات العملاء إلى المصرف الجديد، ليكون على مراحل مع مرونة تفعيلها.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن العام المنصرم عن توقيع اتفاق أولي مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ نحو 214 مليار دولار؛ حيث سيؤدي الاندماج إلى تكوين أكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة.

ودخل قرار اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية حيز التنفيذ ليسفر ذلك عن أكبر كيان مصرفي في البلاد وفي نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي السعودي خلال أبريل الماضي، ليبدأ المصرف أعماله رسمياً، مفيداً في بيان صادر حينها، عن نفاذ قرار الدمج، وبناء على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إليه.

وقالت مجموعة سامبا المالية لعملائها وبعد اكتمال نقل الحسابات سيتم التواصل مع العملاء على مراحل للبدء في تفعيلها بخطوات بسيطة من خلال القنوات الإلكترونية أو بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري، وعقب ذلك تحويل الأرصدة والمنتجات للحساب الجديد ثم إصدار بطاقات "مدى" ليتم إرسالها للجميع مع تزويد المستفيدين برسالة نصية لاستخدامها بعد التفعيل.

وبحصة سوقية تبلغ 30%، يصبح البنك الجديد (البنك الأهلي السعودي) أكبر مؤسسة مالية في السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 837 مليار ريال (223 مليار دولار) وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع 15.6 مليار ريال (4.16 مليار دولار).