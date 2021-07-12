شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتعليم" تحصل من برنامج ساند على أكثر من 5 ملايين ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتربية والتعليم محمد بن خالد الخضير حصول الشركة من برنامج ساند على ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين ريال.

ويستهدف نظام ساند رعاية المواطنين وأسرهم في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وتقوم فكرة ساند على أساس القيام بسد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة، مع تقديم كافة سبل التدريب والدعم اللازم من أجل المساعدة في التحاق المواطن بوظيفة أخرى جديدة.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن نتائج الشركة في الربع الثاني من 2021، تأثرت بانخفاض الإيرادات، والتي وصلت نسبة تراجعها إلى 18%، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح وجود انخفاض في أعداد الطلاب على مستوى التعليم الأهلي، حيث كان ما يزيد عن مليون طالب العام الماضي وانخفض إلى 830 ألفا العام الحالي.

وكانت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم في الربع الثالث المنتهي في 31 مايو الماضي، قد تراجعت بنسبة 24.5% إلى 9.1 مليون ريال، مقابل 12.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت الأرباح 100%، مقابل تلك الأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 4.5 مليون ريال. وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 53%، في التسعة أشهر الأولى المنتهية في آخر مايو الماضي، حيث حققت 17.4 مليون ريال، مقابل 37.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق لـ"تداول"، إن الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لتراجع الإيرادات خلال الربع الحالي والذي يرجع بشكل رئيسي إلى تقديم الشركة خصومات بنسب مختلفة من 10% إلى 50% على الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي تزامناً مع إعلان وزارة التعليم عن الدراسة عن بعد للعام الدراسي 2020-2021م.

كما انخفض إجمالي عدد الطلاب في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 8%، حيث يمثل 76% من الانخفاض في الطلاب المسجلين الجدد لمراحل رياض الأطفال والص ف الأول الابتدائي. ذلك بجانب الانخفاض في الإيرادات المساندة للعملية التعليمية نتيجة توقف خدمات النقل المدرسي والمقاصف.